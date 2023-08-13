Оккупанты сбежали из Урожайного на Донетчине: ВСУ 'выпроводили' их артиллерией. Видео

Колонна окупантов под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины сбежала из Урожайного Донецкой области. В поселке продолжается зачистка, тем временем пропагандисты устроили истерику из-за "тревожной ситуации" в населенном пункте.

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В частности, в сеть попало видео "жеста доброй воли" окупантов из Урожайного. Об успехах ВСУ также свидетельствует карта боевых действий от DeepState (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте до конца новости).

"Урожайное – Завитне Бажання. Кацапская колонна под обстрелами украинской артиллерии покидает Урожайное. В Урожайном идет зачистка, ожидаем официального сообщения об освобождении", – говорится в сообщении Telegram-канала "УНС".

Между тем коллаборант из Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в районе Урожайного на направлении Времовского выступления Запорожского фронта у захватчиков сложилась "трудная и тревожная ситуация".

А российский оккупант Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый") устроил настоящую истерику из-за "успешной сдачи" агрессором очередного населенного пункта. По его словам, освобождение Урожайного украинскими военными было ожидаемым.

"Зато командующего 58-й армией, генерала Попова, сняли с должности и сослали в Сирию. Мне одно неясно, как этим журнаш**хам с перекаченным от ботокса е***ом, удается после так мастерски оправдываться? Просто как? Где, **ка, ваша совесть?", – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе ВСУ заявили о частичных успехах в районе Работино Запорожской области. Там Силам обороны удалось закрепить позиции.

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