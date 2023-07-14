'Раскол' в командовании РФ нарастает: в ISW объяснили, что стоит за увольнением генерала Попова, жаловавшегося на потери в Украине

Опальный российский генерал Иван Попов, которого ранее отстранили от командования 58 общевойсковой армией РФ, пытался напрямую обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с жалобами на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и проблемы российской армии на фронте в Украине. Просочившееся в сеть его аудиообращение к военным стало еще одним прецедентом нарушения субординации в вооруженных силах РФ и ослабит российскую армию.

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Обнародованные Поповым факты свидетельствуют о проблемах с командованием, а также вскрывают реальные глубокие проблемы оккупантов в Украине и слабость их обороны. Об этом идет речь в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отметили, что депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, который ранее был заместителем командующего войсками Южного военного округа, обнародовал аудиообращение российского генерал-майора Ивана Попова. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил от должности командующего 58 общевойсковой армии, заменив его генерал-лейтенантов Денисом Ляминым.

В аудиообращении сам Попов заверил, что был уволен за высказывание недовольства отсутствием поддержки российских войск и проблемами россиян на линии фронта в Запорожской области.

В частности, по утверждению Попова, он выражал озабоченность "высшему уровню" российского командования по поводу отсутствия у России средств контрбатарейной войны, постов артиллерийской разведки, значительных потерь россиян от огня украинской артиллерии и других вопросов. Опальный военный также заявил, что Шойгу уволил его за то, что озвучивание им различных проблем в российской армии угрожало российскому командованию.

Попов также заявил, что предпочел "называть вещи своими именами" во имя своих погибших товарищей вместо того, чтобы "остаться в молчаливой трусости".

Российские источники ранее утверждали, что начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов уволил Попова за выражение обеспокоенности по поводу необходимости ротации войск в западной части Запорожской области на фоне украинских контрнаступательных операций.

В ISW отметили, что, с высокой долей вероятности, Попов знал, что его аудиообращение, адресованное командирам, личному составу и ветеранам 58 общевойсковой армии, будет слито в сеть.

"Гурулев, бывший начальник штаба 58-й общевойсковой армии, 12 июля разместил запись в своем Telegram-канале, после чего некоторые видные представители российского ультранационалистического сообщества раскритиковали Гурулева за нарушение неприкосновенности приватного чата. Они обвинили Гурулева в том, что он слил аудиозапись, чтобы политизировать ситуацию и повысить свою общественную привлекательность", – пишет ISW.

При этом аналитики отметили, что публикуя свое аудиообращение в чате, Попов не мог не осознавать риски использования таких незащищенных каналов и того, что оно может стать доступным для значительно более широкой аудитории, чем аудитория чата. Следовательно, предполагают эксперты, он мог хотеть, чтобы кто-то из чата слил эту запись.

И Гурулев, ранее неоднократно критиковавший действия и решения МО РФ по поводу войны в Украине, стал таким человеком.

"Один из военных блогеров утверждал, что Попов намеренно выпустил аудио, чтобы продемонстрировать, что не боится гнева российского военного командования. Российский источник слил жалобы Попова и сообщения о его увольнении 11 июля до утечки записи, что может свидетельствовать о том, что Попов мог согласовать время утечки 12 июля", – отмечено в статье ISW.

В слитой аудиозаписи Попов приравнивал себя к "лидеру восстания" на фоне короткого мятежа ЧВК "Вагнер", произошедшего менее месяца назад. Он называл себя "Спартаком" (его позывной), а своих подчиненных — "гладиаторами", вероятно, намекая на восстание рабов под предводительством Спартака.

"Попов, возможно, использовал это сравнение, чтобы дистанцироваться от неумелого и активно наносящего вред российского военного командования Попов заявил, что "самый высокопоставленный [военный] командующий" России (вероятно, имея в виду Герасимова) атакует российские войска с тыла, когда они защищаются от украинского контрнаступления на передовой, и что он считает себя морально обязанным высказать свои опасения российскому военному командованию", – подчеркнули в ISW, отметив, что риторика опального генерала схожа с риторикой владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина до и во время вооруженного бунта, хотя публичных данных о связях этих двух персонажей нет.

В ISW предположили, что Попов пытался обратиться к Кремлю с просьбой частично или полностью лишить Герасимова командования операциями в Украине. Указания Попова на то, что высшее российское командование несет ответственность за оперативные решения, против которых он выступал, и отсутствие в полемике командующего Южным военным округом генерал-полковника Сергея Кузовлева могут свидетельствовать о том, что Герасимов играет более активную роль в надзоре за операциями в западной части Запорожской области.

Появившуюся недавно информацию об отстранении Герасимова от командования российским вторжением в Украину и замена его на на генерал генерал-полковника Михаила Теплинского в ISW подтвердить не смогли.

"Даже если Герасимов не отвечает непосредственно за российские оборонительные операции на юге Украины, претензии Попова к российскому военному командованию позволяют предположить, что Герасимов по-прежнему имеет значительную власть над принятием оперативных решений в Украине. Таким образом, Попов, вероятно, стремился обойти Герасимова как главного командующего театром военных действий, напрямую попросив Путина отменить решение Герасимова, хотя неясно, в какой степени Попов стремился лишить Герасимова его полномочий", – пишут аналитики.

Они предположили, что Попов рассчитывал добиться разговора с Путиным, когда же это ему не удалось, он записал свое аудиообращение.

"Попов, возможно, более амбициозно стремился уловить возможные опасения Кремля по поводу широко распространенного презрения к Герасимову, чтобы поднять свой собственный авторитет в духе предполагаемого повышения Теплинского до заместителя начальника театра военных действий. Герасимов, возможно, пытался оградить Путина от нежелательной критики, чтобы поддержать путинское неведение, уволив Попова до того, как он смог обратиться напрямую в Кремль", – отмечают аналитики, добавляя, что Путин отказывается слышать о проблемах и проблемах в своей армии.

Они также процитировали сообщение связанного с российскими спецслужбами источника, который констатировал, что Попов заявлял, что обратится к Путину до того, как Герасимов уволит его с должности – и начальник ГШ РФ успел ответить на угрозу первым.

"ISW ранее отмечала, что Путин игнорировал жалобы российских официальных лиц, выступавших от имени российских военнослужащих, — вероятно, чтобы дистанцироваться от российских военных неудач... Путин, возможно, поручил Герасимову предотвращать и разрешать подобные компрометирующие ситуации до того, как эти инциденты дойдут до Кремля", – пишет ISW.

По мнению аналитиков, попытка Попова напрямую обратиться к Путину за поддержкой и его неподчинение командованию Герасимова свидетельствует о модели агрессивного поведения, сложившейся в российском командовании и российских войсках, воюющих на Украине. Попытки Попова и Теплинского (он ранее обращался к Путину после того, как ушел в отставку в январе из-за конфликта с Герасимовым по поводу использования сил ВДВ в качестве пехоты под Соледаром) "напоминают мятеж Пригожина 24 июня, во время которого силы Вагнера пытались заставить Путина сместить Герасимова и Шойгу".

"Три видных деятеля российских военных действий на Украине (Теплинский, Пригожин и Попов) теперь попытались ослабить авторитет Герасимова и Шойгу из-за глубокой озабоченности истощением их сил и попытались использовать свою ответственность на ключевых участках фронта, выйти из субординации, чтобы заставить Кремль действовать в свою пользу. ISW ранее оценивала, что публичные разногласия между российскими войсками в Украине по поводу снабжения и боевых задач, а также очевидная необходимость минобороны России вести переговоры с подчиненными командирами по этим вопросам предполагают наличие серьезных проблем с цепочкой командования", – отметили аналитики.

Новые прецеденты прямого неподчинения командиров Герасимову из-за желания добиться собственных целей может стимулировать и других российских военных нарушать субординацию. Представители высшего командования таким образом могут все чаще противодействовать явной неспособности российского минобороны решить проблемы армии РФ в Украине.

"Все более хрупкая российская цепочка командования может привести к критическому командно-административному кризису в будущем, когда поддержка полевыми командирами российского военного командования может стать все более беспочвенной", – отметили в ISW.

При этом один из российских "военкоров" прямо заявил, что неэффективный контрбатарейный огонь и артиллерийская разведка приводят к потерям среди оккупантов, что снижает способность российских войск в долгосрочной перспективе удерживать оборонительные позиции.

"ISW отмечает, что 19-я и 42-я мотострелковые дивизии 58-й общевойсковой армии активно участвуют в защите от украинских контрнаступательных операций в западной части Запорожской области. Внезапный "демарш" Попова может временно подорвать российское командование и контроль в этих районах и ухудшить боевой дух россиян, учитывая широкую поддержку Попова среди российских военнослужащих 58-й армии. Эти удары, скорее всего, будут незначительными, и ISW продолжает считать, что российские силы в этом районе проводят надежную доктринальную оборону", – пишет ISW.

Аналитики добавили, что увольнение Попова из-за потерь среди россиян и сообщения о жалобах на отсутствие ротации войск еще раз подтверждают оценку ISW о том, что российская оборона в Украине, вероятно, слаба. Ранее ISW подсчитала, что у российских сил недостаточно резервов для ротации передовых частей и что без оперативных резервов российские силы должны будут отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Украины.

"Жалоба Попова на российские потери в результате артиллерийского огня, вероятно, указывает на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области. Нехватка резервов у России, вероятно, не позволила Герасимову серьезно рассмотреть апелляцию Попова, а увольнение Попова еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил. Очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что российским силам придется полагаться на существующие и уже деградировавшие силы в случае любого прорыва Украины", – отметили аналитики.

Они добавили, что жалобы Попова на плохие контрбатарейные возможности российских войск и значительные потери россиян в результате огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом попыток Украины подорвать российские силы, обороняющиеся на юге Украины.

Напомним, ранее в ISW оценили ход контрнаступательных операций и назвали ключевые направления. Аналитики констатировали продвижение украинских войск в Донецкой и Запорожской областях.

Также сообщалось, что ЧВК "Вагнер" почти полностью передала минобороны РФ вооружение и технику. Аналитики усматривают в этом часть широкой пропагандистской попытки Кремля изобразить себя как того, кто "контролирует ситуацию", а само восстание главаря ЧВК Евгения Пригожина – решенным делом.