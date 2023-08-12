ВСУ имели частичный успех в районе Роботиного в Запорожье, авиация за сутки 10 раз ударила по врагу – Генштаб

По состоянию на 12 августа Силы обороны совершили 33 прямых боевых столкновения с российскими захватчиками. Частичные победы отмечаются в районе Работино Запорожской области, где нашим защитникам удалось даже закрепить позиции.

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Одновременно украинская авиация нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщили в ежедневной сводке Генштаба ВСУ, опубликовав на Facebook.

"Захватчики сегодня нанесли шесть ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли мирные люди, есть и раненные среди гражданского населения, в том числе, дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – указали наши военные.

В Генеральном штабе предупредили, что риск ракетных обстрелов сохраняется высоким на территории всей страны.

В течение дня враг совершил атаки по следующим позициям:

на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Северное Донецкой области;

на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Угледар, Богоявленко, Пречистовка, Большая Новоселка, Ровнополь Донецкой области;

на Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Темировка, Полтавка, Красное, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области;

на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Тягинка, Понятовка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские разведчики показали, как с помощью надводного БПЛА охотятся на врага в Черном море. На кадрах можно заметить попадание беспилотника в российский военный корабль.

"Продолжаем уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде!" – говорится в подписи к ролику.

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