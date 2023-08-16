ВСУ показали, как освобождали Урожайное на Донетчине от оккупантов: в селе поднят украинский флаг. Видео

Воины 35 отдельной бригады морской пехоты показали, как вместе с побратимами-морпехами и другими подразделениями Сил обороны Украины освобождали Урожайное Донецкой области. От натиска защитников оккупанты бросились наутек.

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Сейчас над населенным пунктом снова развевается украинский флаг. Видео победной наступательной операции показали в 35 ОБМП.

"Урожайное освобождено! Военные 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами из 38 отдельной бригады морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное на Донеччине. Морская пехота. Верные всегда! Вместе к победе!" – подписали кадры морпехи.

"Горячий прием" оккупантам украинские воины устраивали с помощью всех имеющихся вооружений.

Такого натиска "вторая армия мира" не выдержала – и оккупанты начали бежать, причем не только на уцелевшей технике, но и пешком.

Выдавив захватчиков из очередного украинского села, защитники снова подняли над Урожайным украинский флаг.

"Продолжение следует! Дальше – Победа!" – лаконично отметили воины на видео.

Напомним, утром 16 августа в Минобороны заявили, что ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на достигнутых рубежах. По словам заместителя министра Анны Маляр, контрнаступление продолжается.

Между тем, в ВСУ отметили, что украинские военные наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют контрбатарейную борьбу. Они ведут наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.