Из Урожайного в Донецкой области удалось эвакуировать трех человек: Кириленко рассказал подробности

В селе Урожайное, что в Донецкой области продолжаются жестокие бои. Однако военным Вооруженных сил Украины удалось зайти на территорию населенного пункта и эвакуировать трех человек.

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Такое заявление сделал руководитель Донецкой ОВО Павел Кириленко. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.

Кириленко отметил, что село подвергается жестким обстрелам со стороны российских оккупантов. Боевые действия фактически не прекращаются, поэтому о проведении стабилизационных мероприятий пока речь не идет.

До полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, в Урожайном жило до пятисот человек.

"С момента мероприятия Вооруженных сил Украины в Урожайный прежде провели эвакуацию трех человек. Мне даже сложно передать, как они там могли находиться, прятаться, конечно, они были в подвальных помещениях. Речь идет о стариках", – сказал руководитель Донецкой ОВА.

Напомним, Силы обороны Украины 13 августа проводили контрнаступательные операции, по меньшей мере, на двух участках фронта и продвинулись в районе западной части Донецкой, восточной – Запорожской областей, а также на западные Запорожье. Они сдвинули оккупантов из Урожайного, но вероятно, что те еще удерживают позиции по крайней мере в южной части населенного пункта.

Как сообщает OBOZREVATEL, колонна оккупантов под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины сбежала из Урожайного Донецкой области. В поселке продолжается зачистка, между тем пропагандисты устроили истерику из-за "тревожной ситуации" в населенном пункте.

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