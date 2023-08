ВСУ добились успеха в Урожайном: оккупанты хватаются за достижения Украины, чтобы критиковать свое командование – ISW

Силы обороны Украины 13 августа проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе западной части Донецкой, восточной – Запорожской областей, а также на западные Запорожья. Они сдвинули оккупантов из Урожайного, но вероятно, что те еще удерживают позиции по крайней мере в южной части населенного пункта.

Видео дня

В то же время информационное пространство страны-агрессора РФ ухватилось за украинские достижения в этом поселке, чтобы осветить плохой моральный дух россиян и критику командования. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Контрнаступательные усилия ВСУ

По данным украинского Генштаба, Силы обороны накануне вели наступательные действия на Бердянском (западная часть Донецкой области, восточная – Запорожской) и Мелитопольском (западная часть Запорожья) направлениях. Там они добились частичного успеха в районе Роботино (13 км к югу от Орехова).

Несколько российских источников за день до того заявили, что ВС РФ отступили из поселка Урожайное (в районе Донецкой и Запорожской областей), хотя многие из них 13 августа уже опровергали эти утверждения. Вместо этого они убеждали, мол, их войска все еще занимают южную часть населенного пункта, "бои продолжаются и участки оспариваются".

"ISW не получил подтверждения того, что российские силы полностью отступили с Урожайного. Вероятно, они сейчас удерживают позиции в южной части населенного пункта", – предположили аналитики.

Пропаганда РФ ухватилась за достижения ВСУ

Тем временем российское информационное пространство хватается на достижения украинских Сил обороны в Урожайном, чтобы осветить плохой моральный дух российских военных и вызовы их командования в этом районе.

Еще 12 августа один из блогеров РФ посетовал, что российская 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (36-я общевойсковая армия Восточного военного округа) не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и вышла из поселка 10 августа. Он утверждал, что им не хватает подкреплений, хотя на самом деле, указывают аналитики, личный состав этой бригады находился в тыловых районах – к тому же был пьян.

Также блогер жаловался, что весь состав 36-й общевойсковой армии не желает оборонять населенный пункт, а оперативно-тактическое соединение "Каскад" с "Л/ДНР" и 40-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот РФ) еще обороняют Урожайное.

"Эти жалобы вызвали многочисленные отзывы в российском информационном пространстве, в том числе попытки деэскалации напряженности между причастными российскими формированиями, удвоение жалоб на 37-ю бригаду и 36-ю армию. А также обвинения первого блоггера, сообщившего о выходе россиян из Урожайного, в попытке повысить репутацию других обороняемых подразделений за счет репутации 36-й армии", – проследил ISW настроения пропагандистов.

Отмечается, что другой российский блогер объяснил нынешнюю ситуацию на фронте устранением российским военным командованием генерал-майора Ивана Попова с должности командующего 58-й общевойсковой армией в начале июля 2023 года.

Блогеры РФ, в частности, нацеливали свои жалобы на личный состав этих подразделений, а не на командиров подразделений или всей войной, предполагая, что устранение Попова и другие слухи относительно командных чисток могли повлечь увольнение российских военных командиров среднего звена как готового козла отпущения за неудачи всей армии РФ.

В этой ситуации террорист Александр Ходаковский, так называемый командир батальона "Восток", который "оборонялся" под Урожайным, просто сослался на командующего десантниками ВС ЗФ генерал-полковника Михаила Теплинского. Тот ранее сказал, что Россия не может победить в обороне. А сам Ходаковский пожаловался, мол, РФ слишком рано потратила свои ресурсы в войне, а сейчас нужно сделать паузу, чтобы накопить их "для новой операции".

"Это указывает на признание того, что у российской эластичной обороны в этой области есть свои ограничения. Известно, что Теплинский отвечает за планирование обороны оккупантов в районе Великой Новоселки", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее колонна оккупантов под огнем артиллерии ВСУ сбежала из Урожайного, что в Волновахском районе Донецкой области. Украинские воины проводили в поселке зачистку, в то же время пропагандисты устроили истерику из-за "тревожной ситуации" в населенном пункте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!