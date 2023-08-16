ВСУ отразили атаки врага на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях: произошло более 15 боевых столкновений – Генштаб

Идут 539-е сутки широкомасштабного вторжения России в Украину. За эти сутки украинские защитники отбили наступление оккупантов на четырех направлениях на востоке Украины – Купянском, Бахмутском Авдеевском и Марьинском. В то же время ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом в вечерней сводке 16 августа сообщил Генштаб ВСУ. Отмечается, что в течение суток произошло более 15 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Шалыгино, Поповка, Мирополье Сумской области и Одноробовка, Стогнии, Уды, Зеленое, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Верхнекаменское, Свято-Покровское, Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Ивановское, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка и Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Урожайного и Благодатного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Волшебное, Гуляйпилское, Омельник, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

Противник ужесточил фильтрационные меры на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

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