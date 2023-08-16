Украинские пограничники на Херсонщине уничтожили вражеский комплекс радиоразведки. Видео

Украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной разведки (РЭР) на Херсонщине. Оккупанты разместили его прямо на крыше дома среди гражданской инфраструктуры.

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Соответствующее видео 16 августа обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Судя по опубликованным кадрам, которые были сняты с высоты, вражеский копмлекс РЭР был поражен беспилотником (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"А чтобы не подсматривали. На Херсонщине пограничники уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки. Теперь смотреть на цивилизованный мир нечем!" – говорится в публикации.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ на утро 16 августа, за минувшие сутки войска РФ потеряли 95 единиц своей техники. Кроме того, Силы обороны Украины ликвидировали 650 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Донетчине, по данным СМИ, 5 августа был ликвидирован член влиятельного клана из Газы Рами Хайсама Мусы аль-Фарра, который воевал на стороне РФ. По одной из версий он погиб от ракетного удара, по другой – из-за взрыва реактивной гранаты.

– Оккупанты на Херсонщине сожгли брошенным окурком собственную САУ "Мста-С", но заявили, что гаубица якобы загорелась сама. Таким образом они надеялись избежать наказания.

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