Оккупанты сожгли собственную САУ 'Мста-С' и сказали, что она сама загорелась. Фото

Российские оккупанты, которые дислоцируются на временно оккупированной части Херсонской области, сожгли собственную САУ "Мста-С". Инцидент произошел в июле нынешнего года.

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При этом, чтоб не получить наказание, они заявили, что гаубица якобы загорелась сама. Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".

"Как сжечь собственную САУшку и не получить за это по голове. На фото – сгоревшая САУ 2С19 "Мста-С", принадлежавшая 205-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 74814, Ставропольский край). 205-я омсбр – это те самые парни, которые, по слухам, являются виновниками подрыва дамбы на Каховской ГЭС. В данный момент дислоцируются в н.п. Новая Каховка", – говорится в сообщении.

По словам автора канала, "Мста-С" находилась на техническом обслуживании. Возгорание САУ произошло из-за брошенного окурка, что привело к полному выгоранию орудия.

Для того, чтобы избежать дальнейшего разбирательства и, как следствие, наказания, заместитель командира бригады по вооружению подполковник Евгений Кисель распорядился указать причиной потери "внутреннее самовозгорание силового кабеля".

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