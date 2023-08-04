'Только от меня жалобы поступают, пусть другие тоже звонят': мать оккупанта безуспешно пытается забрать сына из Украины. Перехват

Российские оккупанты продолжают придумывать разные способы во избежание участия в боевых действиях в Украине. Мать одного из захватчиков безуспешно пытается забрать сына с фронта.

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Правда, она сама понимает, что ей это не удастся, поскольку родственников оккупантов просто "посылают". Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны.

Так, во время разговора мать военнослужащего РФ обсуждала с сыном, как ему уйти от участия в проведении активных наступательных действий на войне. Женщина обращается к военкоматам, но поскольку это делает только она, результата никакого нет.

"Только от меня жалобы, везде фигурирую я, поэтому, конечно, на тебя командование зуб точит. Пусть все ребята звонят", – говорит она.

Мать оккупанта также отметила, что мобилизованные оккупанты и члены их семей собирают видеообращение относительно неправомерного пребывания их на территории Украины и некомпетентных действий командования подразделений при организации наступления, из-за чего захватчики несут значительные потери. Именно это она порекомендовала сделать и подразделению, в котором служит его сын.

"Мы завтра едем с тетей Надей в военную прокуратуру что-то узнавать, но должно быть массово это… Понимаешь, если мы одни приедем, нас нах… и пошлют. Чтобы твои ребята позвонить своим родственникам. […] И снимите видео. Вы главное снимите с обращением, чтобы снимать, интернет не нужен, как отправить – потом разберемся. Главное, чтобы видео было хотя бы на телефоне от вас", – добавила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупант в перехваченном разговоре рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких, как он, как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику также возвращаться домой;

– другой российский воин в перехваченном разговоре доложил, что командир одного из подразделений скрылся с позиций во время обстрела. Теперь другие захватчики отказываются сражаться под его руководством.