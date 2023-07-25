'Мы там просто мясо': оккупант рассказал коллеге, как послал командиров и сбежал с фронта. Перехват

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких как он как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику также возвращаться домой.

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Перехват 25 июля опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ходе разговора один из оккупантов рассказал, как его товарищ "Санек" внезапно уснул и не проснулся после контузии (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Его контузило, еще два дня прожил как-то. Там прилет за прилетом был, они сидели в окопах. А мы там бегали под минометным огнем. Мы тоже туда катались. Короче, у нас Артемовск слева, справа Соледар. 200 двухсотых..." – пожаловался военный РФ.

Второй в ответ сказал, что слышал о том, "что весь полк разъ**али". В его собственном подразделении также осталось всего пять человек.

"Да я послал командиров на **й, меня контузило, у меня два сухожилия порваны, на ноге и на руке. Я в бой пошел. Меня в бою контузило на отходе. Я у командиров просился в госпиталь: я вылечусь, я слово мужика даю, я вернусь. Они говорят, ни**я, отлежись 3-4 дня и обратно, надо эти пять блиндажей, говорят, забирать", – рассказал ему "коллега".

Он добавил, что на передовой оккупантам выдали 13 автоматов на 30 человек.

"Мы за бабки выезжали, мы платили, чтобы нас на КаМАЗе вывезли. Мы оттуда съе**вали, потому что поняли, что мы там просто мясо. Нас просто там в расход пускали", – пожаловался военный РФ.

Он также посоветовал товарищу последовать его примеру:

"Береги себя и своих родственников. Сейчас вообще говорят, в сентябре всех мобилизованных должны поменять сейчас короче по России такая х****, что контрактников набирают. Ты вроде взрослый и понимаешь, что народ уходит и никто не возвращается, а ради чего? А наша артиллерия почему молчит?"

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Другой оккупант доложил, что командир одного из подразделений сбежал с позиций во время обстрела. Теперь захватчики отказываются воевать под его руководством.

– Военный РФ в беседе с другом признал, что армия РФ гораздо слабее ВСУ. По его словам, в России войском командуют дебилы.

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