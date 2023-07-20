'Командование – дебилы!' Оккупант пожаловался, что армия РФ гораздо слабее украинской. Перехват

Российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. Сами военные путинской армии признают, что они слабее украинских защитников.

Видео дня

При этом они во всем обвиняют свое командование. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны.

"Похоже, нас вообще всех "расчешут". Х*ли, дох*я потерь, вообще нас х*йня осталось и отправляют пид*ры на позицию. Прикинь, раз*бывают "200-е", "200-е"… Ничего сделать здесь не могут, ничего у нас не получается. Пид*асы, бл*. Командование – дебилы", – рассказал оккупант в разговоре с товарищем.

Он также восхитился украинскими защитниками, умело владеющими техникой и оружием. Захватчик признал, что российская армия вовсе не вторая в мире, как это когда-то считалось.

"Это не вторая армия мира, бл*, вероятно, х*й знает, после укропов мы уже третья. У них все есть, и не жалеют них*я", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось только несколько десятков личного состава.

Также недавно ГУР опубликовал аудиоперехват разговоров российских оккупантов в новом формате. Жалобы военных преступников на сумасшедшие потери в Украине объединили с эффектными кадрами их уничтожения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!