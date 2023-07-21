В армии РФ командиры бегут с позиций, а солдаты отказываются идти в бой. Перехват

Российский оккупант в перехваченном разговоре доложил, что командир одного из подразделений сбежал с позиций во время обстрела. Теперь другие захватчики отказываются воевать под его руководством.

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Аудиоперехват 21 июля обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В беседе с командиром военный РФ пожаловался, что командир прибывшего "подкрепления" бросил подчиненных и сбежал с позиций, когда Вооруженные силы Украины начали накрывать огнем оккупантов (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Товарищ командир, вот этих десять, которых вы прислали, командир отделения вчера, когда нас обстреливать начали, он бросил людей. Хочу вам сообщить, что он с***ался сам. Вот этот, которого старшим назначили у них. И пацаны говорят, не в первый раз с***уется", – рассказал захватчик.

Он добавил, что "брошенные" оккупанты попросили его доложить о бегстве их командира и отказе воевать по его руководством.

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