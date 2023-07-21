Одного ликвидировали свои: выяснились подробности смерти двух офицеров РФ на Запорожье

На Запорожском направлении оккупационная армия РФ потеряла двух опытных офицеров. Один из них получил тяжелое ранение, вероятно, смертельное, второй мог быть убит "своими".

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. По данным источника канала, один из ликвидированных офицеров – Александр "Мустанг" Качалов, начальник разведки 1466 мотострелкового полка ВС РФ, о втором предварительно известно, что он командир роты, фамилия – Бледных (данные уточняются).

Так, Качалов, кадровый офицер ВС РФ, участвовал в войне против Украины с 2014 года, пишет "Досье шпиона". 1466-й полк, воюющий на Запорожском направлении, – новосозданное подразделение, укомплектованное преимущественно неопытными оккупантами, "курс молодого бойца" которых проходит "непосредственно лицом к лицу с наступающим противником".

"По имеющейся информации, Качалов вступил в конфликт со старшими сослуживцами в части дальнейшего планирования операций полка. "Мустанг" выступал за отвод сил полка для восстановления боеспособности вследствие непрекращающихся боевых действий. В случае невыполнения его требований грозился жаловаться вышестоящему руководству", – говорится в сообщении.

Через два дня после конфликта Качалов погиб за рулем своей машины "вследствие дистанционного подрыва взрывного устройства, заранее размещенного в салоне транспортного средства". Согласно документам, "Мустанг" погиб якобы вследствие "артобстрела противника", однако его сослуживцы не сомневаются, смерть начальника разведки полка – "внутренняя" работа, пишет канал.

В свою очередь известно, что офицер Бледных ранее занимался подготовкой мобилизованных, а позже был переведен на Запорожское направление.

19 июля его подразделение вступило в бой с украинскими защитниками на отрезке Новоданиловка – Работино. Попав под мощнейший артиллерийский обстрел, оккупанты начали отход, рассказал источник.

На тот момент большое количество захватчиков были "трехсотыми" и ждали эвакуации. Бледных, находясь на одной из передовых позиций, получил тяжелое ранение в шею.

"Сослуживцы утверждают, что на момент отхода, офицер был еще жив, но вследствие тяжелого ранения передвигаться не мог. На данный момент позиции, которые занимало подразделение Бледных, заняты ВСУ. Не исключено, что он мог выжить и попасть в плен, в случае оказания медицинской помощи подразделениями противника", – пишет "Досье шпиона".

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