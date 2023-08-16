В Донецкой области ликвидировали члена влиятельного клана из Газы, который воевал на стороне России – СМИ

В Донецкой области был ликвидирован член одного из самых влиятельных кланов сектора Газа – Рами Хайсама Мусы аль-Фарра. Мужчина погиб 5 августа, по одной из версий от ракетного удара, по другой – из-за взрыва реактивной гранаты.

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Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на заявление клана аль-Фарра. Как выяснили журналисты у отца погибшего Рами – Хайсама, мужчина погиб воюя в Украине на стороне РФ. Он по собственному желанию пошел служить по контракту с Министерством обороны РФ, а не через мобилизацию.

Это первый случай смерти гражданина частично признанного государства Палестины во время конфликта в Украине. Ранее о вербовке палестинцев для участия в войне против Украины сообщали также в спецслужбах Ливана.

Рами аль-Фарра родился в России в октябре 1994 года. В 2000 году его мать, гражданка России, перевезла его в Газу, где в то время работал его отец. Там Рами проживал до 2007 года. После того как в секторе возобладала группировка ХАМАС, семья эвакуировалась обратно в Россию.

По словам отца погибшего, российские дипломаты предоставили им помощь с выездом. В Раме было двойное гражданство – русское и палестинское.

В 2011 году, четыре года спустя после своего возвращения из Газы, аль-Фарра поступить на платное отделение МГТУ им. Баумана, расположенного в майкопском филиале местного государственного технологического университета. Там он избрал специальность таможенное дело.

В собственном профиле в Instagram Рами публиковал фотографии срочной военной службы в РФ. Как рассказал его отец, аль-Фарра был призван в армию в 2018 году и учился на снайпера.

Последние свои фото он посылал отцу уже с войны в Украине, где тот служил на стороне оккупантов. Хайсам аль-Фарра рассказывает, что его сын занимался "охраной военных", выполнявших работы по разминированию, где-то вблизи Бахмута или на оккупированной территории Донбасса.

Тело погибшего, как рассказывает Хайсам, уже доставили в Курганинск, где его в ближайшее время похоронят.

Напомним, что на украинском фронте ликвидировали 45-летнего российского оккупанта Александра "Папу" Ювицу из Кубани. Он был заместителем командира отряда "БАРС-11" (боевой армейский резерв специальный) и был причастен к аннексии Россией Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали оккупанта Илью Бухольцева, который хвастался "гламурными" фото. Захватчик из Пензенской области РФ в свое время стал победителем фотоконкурса "Мачо на селе Архангельское 2012".

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