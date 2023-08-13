В Украине ликвидировали атамана из Кубани по прозвищу 'Папа', который имел медаль за Крым

На украинском фронте ликвидировали 45-летнего российского оккупанта Александра "Папу" Ювица из Кубани. Он был заместителем командира отряда "БАРС-11" (боевой армейский резерв специальный) и причастным к аннексии Россией Крыма.

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Смерть захватчика первым подтвердил его друг еще 7 августа, назвав понедельник "черным днем". Об успешной "демилитаризации" врага сообщил и блогер Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Атаман Небугского хуторского казачьего общества, "возвращатель" Крыма и любитель пейнтбола Ювица Александр Анатольевич под кличкой "Папа" убыл в зону замещать командира ОПГ "БАРС-11" и до 46 лет не дожил", – иронично отметил автор поста.

Согласно некрологу в росСМИ, Ювица умер 6 августа якобы при эвакуации раненых с поля боя. Его пропагандисты представили, как так называемого атамана Небугского хуторского казачьего общества Кубани.

Россиянин 15.09.1977 г. р. служил в армии с 1995 по 1997 год. У него было высшее экономическое образование, опыт работы директором ООО. Еще "увлекался пейнтболом, рыбалкой, ретро автомобилями отечественного производства", но при этом, очевидно, больше любил по приказу диктатора Путина захватывать чужие земли.

С 2012 года Ювица состоял в так называемом казачьем обществе, "имел чин вахмистра", а через год стал атаманом Небугского хуторского казачьего общества. Примерно в то время он участвовал в оккупации Россией Крымского полуострова, получил медальку "за возвращение Крыма" и крест "за защиту Крыма".

С началом полномасштабной войны РФ против Украины кубанец Ювица воевал в составе "БАРС-16", а с октября 2022 года был в командовании "БАРС-11".

"Заместитель командира отряда "БАРС-11", атаман хуторского кИзячьего общества, рыбак и пейнтболист... Все "регалии" не перечислить, главное, что Александр "Папа" Ювица из Кубани успешно демобилизирован", – прокомментировал ликвидацию захватчика полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали оккупанта Илью Бухольцева, который хвастался "гламурными" фото. Захватчик из Пензенской области РФ в свое время стал победителем фотоконкурса "Мачо на селе Архангельское 2012".

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