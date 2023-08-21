ВСУ отибили вражеские атаки возле Курдюмовки и Марьинки, уничтожен пункт управления оккупантов – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На других участках передовой защитники отбили атаки оккупантов в районах Синьковки, Курдюмовки и Марьинки.

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Всего за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений, врагу нанесены новые потери в живой силе и технике. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 21 августа.

Накануне ВС РФ совершили 29 авиационных ударов и 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди населения. Разрушения получили жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудары юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди которых Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Покровка, Новоалександровка – Сумской; Варваровка, Бударки, Землянки и Комиссарово – Харьковской.

На Купянском направлении войска РФ ударили из авиации западнее Николаевки. Также вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки на Харьковщине. Из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты области: Тополя, Масютовку, Купянск, Кисловку, Берестово.

На Лиманском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артобстрелам от него подверглись около 15 н. п., в частности Невское, Белогоровка на Луганщине, Торское, Верхнекаменское и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки. Нанесли авиаудары там и возле Веселого, Клещиевки. От их артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Дилиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском вражеским артобстрелам подверглись Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Захватчики нанесли авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки, из артиллерии обстреляли Красногоровку, Марьинку, Победу, Александрополь, Прасковьевку и Елезаветовку на Донетчине.

На Шахтерском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским его обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Волшебного, Роботино, Павловки Запорожской области. От их артобстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки на Запорожье.

На Херсонском направлении армия РФ ударила с авиации в районах Ольговки и Садового на Херсонщине. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 н. п., в частности Золотая Балка, Казацкое, Токаревка, Понятовка, Херсон, Огромное, Кизомыс Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и три артсредства на огневых позициях врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны рассказали, какую панику в РФ вызывают удары ВСУ по глубокому тылу оккупантов в Украине. Аналитики указали, что может добить врага

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