В РФ паника из-за ударов ВСУ по глубокому тылу оккупантов: в ISW рассказали, что может добить врага

Удары Cил обороны по глубокому тылу оккупантов в Украине порождают недовольство в информационном пространстве страны-агрессора РФ. Они вызывают критику российского военного командования, на что, вероятно, и рассчитывал Киев.

Видео дня

Такие атаки демонстративно ухудшают моральное состояние захватнических войск в Украине, что может угрожать в целом устойчивостью российской обороны. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, некоторые российские порвоенные блогеры выразили возмущение недавними якобы украинскими ударами по Крымскому мосту и, как истинные террористы, призвали ВС РФ атаковать семьи, дома и другое имущество украинских руководителей, чтобы сдержать дальнейшие удары по глубокому тылу российских сил.

Они ссылались на предыдущие советские и российские "стратегии возмездия" в Ливане и на северном Кавказе, а один утверждал, мол, чиновникам РФ легко пренебречь необходимостью ответа, поскольку украинские удары не влияют непосредственно на их средства к существованию.

Бывший так называемый посол "ЛНР" Родион Мельник 20 августа заявил, что атаки по Москве становятся уже нормой после трех дней подряд якобы украинских ударов по городу. Поэтому призвал российские силы нанести ответные удары, которые бы были "лично болезненными" для тех, кто "принимает решение и отдает приказы об ударах" именно по столице РФ.

В то же время российский инсайдерский источник утверждал, что противовоздушная оборона государства-террориста не активировалась для защиты от удара по железнодорожной станции Курска в ночь с 19 на 20 августа, подчеркивая частую жалобу блогеров о том, что армия РФ не в состоянии защитить от ударов собственную территорию (важно: Украина не берет на себя ответственность за "бавовну", которая творится в российских городах. – Ред.).

Министерство обороны Великобритании оценило, что российское руководство, вероятно, оказывает давление на командование воздушно-космических сил с целью улучшения прикрытия противовоздушной обороны на западе России. А это свидетельствует о том, что давление на российское военное командование относительно ответных ударов оказывает как Кремль, так и ультранационалистическое информационное пространство страны-агрессора.

В ISW же подчеркивают, что украинские удары по российским тылам демонстративно ухудшают моральное состояние оккупантов в Украине, а это может угрожать устойчивости российской обороны на многих критических участках фронта.

"Российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с ухудшающимся моральным состоянием после украинских ударов по тылам. Проблемы с моральным духом могут быстро обостриться и распространиться среди российских подразделений на передовой: если одно под давлением сломается, это может распространить панику и значительно снизить боеспособность других российских сил", – объяснили аналитики.

Отмечается, что разбитое российское фронтовое подразделение угрожало бы целостности других фронтовых оборонительных сооружений ВС РФ, и такой прорыв российского фронта создал бы его уязвимость, которой могли бы воспользоваться украинские силы. Также оккупантам, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации или быстрой замены разбитого подразделения, как ранее оценивал ISW, что обязательно для сохранения морального духа в подразделениях на передовой.

Но специалисты отмечают, что вопросы морального духа, связанные с обороной ВС РФ от украинских контрнаступательных операций, актуальны только в том случае, если ВСУ смогут деградировать моральный дух россиян до предела взлома и воспользоваться этим.

"Эти вопросы морали не будут иметь значения, если российские силы не сломаются под этим давлением. Невозможно предсказать, когда или где российское подразделение может прорваться под длительным давлением, но украинские силы устанавливают условия, чтобы увеличить вероятность такого развития событий", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание CBS News со ссылкой на анонимные официальные лица США, написало, что ВСУ продвигаются в направлении Токмака – города в Мелитопольском районе Запорожской области, являющегося крупным российским опорным пунктом на западе региона. Утверждается, что украинские бойцы разминировали минное поле оккупантов к северу от населенного пункта.

