Прошли два года и двести двадцать пять дней войны. На сегодняшних картах ISW есть только одно подтвержденное объективными данными продвижение россиян - на запад от Новогродовки (Покровское направление). Это все. Больше ничего со вчерашнего дня не поменялось.

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Все остальное - устный жанр российских и украинских военкоров. Что в их сообщениях правда, а что нет - никогда невозможно точно сказать. Поэтому я стараюсь их не комментировать.

Опять россиянами были обстреляны украинские города. Этой ночью, в частности, они дважды атаковали Одессу и область: сначала ударными дронами, потом – баллистическими ракетами. Были попадания в жилой фонд. Пожар потушен. Жертв нет. Как, впрочем, и подробностей налета. Остается только гадать куда метили путинские ракетчики…

Я все время ждал, когда настанет такой день, когда писать будет нечего. Будет все какая-то рутина войны и ничего из нее для дневника не выжать. И вот, мне уже начало казаться, что сегодня именно такой день, ан нет: в Волчанске погиб Ильдар Дадин.

Я не был с ним знаком. Но мысленно восхищался им. После того, как его первым посадили по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") эта статья так и стала называться - "дадинская".

Журналисты не баловали его своим вниманием и он все время оставался чуть в стороне от оппозиционного мейнстрима, где блистали все те, про кого мы и сейчас с восторгом говорим и мужеством которых не перестаем восхищаться. Но сидел он тяжело, его били, приходящие к нему на свидания сотрудники ОНК и правозащитники говорили, что он прямо при них падал в обморок и на нем были видны следы побоев…

Когда в 2016 году впервые вручалась Премия Бориса Немцова, то я, будучи тогда членом совета этой премии, настаивал на том, что ее вручили Ильдару Дадину. Он был реальный герой, который заплатил за свои убеждения свободой. Тогда это было еще в новинку. К тому же сидящему в тюрьме человеку деньги всегда нужнее, чем тому, кто остается на свободе: ему нужно оплачивать адвокатов, поддерживать семью и т.д. Но при голосовании я остался в меньшинстве, и премия досталась Льву Шлосбергу.

Я в знак протеста покинул совет премии и, как я понял, остальные члены этого совета восприняли мой уход с облегчением. Правда, на следующий год они премию Немцова дали как раз Дадину, но это уже случилось без моего участия…

Я это рассказываю не потому, что хочу как-то себя выделить, а только лишь для того, чтобы подчеркнуть, что все это время следил за ним и уважал его за простую и четкую позицию без всяких вывертов и литературщины.

Он не старался быть символом какой-то борьбы, ничего собой не олицетворял и не символизировал, никого за собой не вел в светлое завтра и не был ни живым примером, ни кумиром, ни укором. Он просто жил в соответствии со своими принципами и в соответствии с этими же принципами и погиб. Погиб в борьбе с путинским режимом в самом прямом и понятном смысле: с оружием в руках.

Когда я узнал, что он пошел воевать на стороне Украины, я почему-то сразу понял, что так оно и должно быть. Что по-другому он поступить не мог и что я не ошибся в нем. Это было очень "дадинское" решение: простое и понятное. Его логика безупречна: есть враг - путинский режим, и с ним нужно бороться. Борьба в салонах и интернете - бесполезна. Это пустое времяпровождение. Добровольно садится в тюрьму, чтобы что-то собой олицетворять - мазохизм и уход от борьбы. Настоящий воин берет в руки оружие и выходит на бой с "фашистской силой темною". А все остальное - это одно сплошное малодушие, завернутое в обертку интеллигентской рефлексии и т.н. "духовной борьбы".

И вот он погиб. Все так и должно было случиться. Такие люди долго не живут: слишком прям был его путь. Как у самурая. Не свернул ни разу. Однажды встав на него, дошёл до конца.

Хотите я вам скажу, что я сейчас чувствую? Я чувствую зависть. В такие минуты четко осознаешь: я бы так не смог. Можно сколько угодно говорить, что уже не молод, что поздно воевать и т.д.

Все так, все верно, уже не мальчик, 64 год пошел… Но даже если и был бы молод - тоже, наверное, не смог бы. И тоже бы искал себе какое-нибудь "красивое" оправдание…

Слава Украине! Героям слава!