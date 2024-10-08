Мы часто обсуждаем, как видим нашу победу, но редко как ее видит русня. Понятно, что любое решение, по которому Украина остается независимым является для них поражением.

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Поэтому возникает вопрос: почему они говорят о готовности остановиться по линии фронта? Это ведь никакая не победа для них.

Конечно, это можно рассматривать как временное решение. Но в условиях санкций и потерь, понесенных российской армией, им потребуется лет 10 на восстановление. Разумеется, что расчет на другое.

И это другое — расчет на гражданскую войну у нас. Вера в то, что у нас будет какая-то революция, постоянно удивляла меня своим постоянством у россиян. Они реально масштабно вбрасываются в эту тему. Даже здесь куча ботов пытается раздуть ненависть к власти и расшатать протесты.

Это выглядит довольно бессмысленно на фоне нашей ненависти к русне. Да, к власти миллион вопросов, но ничто сейчас не объединяет нас больше, чем желание, чтобы побольше орков сдохло.

Но это не будет выглядеть так абсурдно, если речь будет идти о мирном соглашении с потерей территорий. Очевидно, что это расколет наше общество и приведет к внутреннему противостоянию. Поэтому русская, предлагая зафиксировать линию, действительно не готова к миру — это просто расчет на наш внутренний кризис, который и должен привести их к желаемой победе.

Это, к сожалению, еще раз доказывает, что подобные мирные планы на сегодняшний день являются лишь дополнительными попытками нас уничтожить.