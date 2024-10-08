Блог | Скрытая стратегия россиян
Мы часто обсуждаем, как видим нашу победу, но редко как ее видит русня. Понятно, что любое решение, по которому Украина остается независимым является для них поражением.
Поэтому возникает вопрос: почему они говорят о готовности остановиться по линии фронта? Это ведь никакая не победа для них.
Конечно, это можно рассматривать как временное решение. Но в условиях санкций и потерь, понесенных российской армией, им потребуется лет 10 на восстановление. Разумеется, что расчет на другое.
И это другое — расчет на гражданскую войну у нас. Вера в то, что у нас будет какая-то революция, постоянно удивляла меня своим постоянством у россиян. Они реально масштабно вбрасываются в эту тему. Даже здесь куча ботов пытается раздуть ненависть к власти и расшатать протесты.
Это выглядит довольно бессмысленно на фоне нашей ненависти к русне. Да, к власти миллион вопросов, но ничто сейчас не объединяет нас больше, чем желание, чтобы побольше орков сдохло.
Но это не будет выглядеть так абсурдно, если речь будет идти о мирном соглашении с потерей территорий. Очевидно, что это расколет наше общество и приведет к внутреннему противостоянию. Поэтому русская, предлагая зафиксировать линию, действительно не готова к миру — это просто расчет на наш внутренний кризис, который и должен привести их к желаемой победе.
Это, к сожалению, еще раз доказывает, что подобные мирные планы на сегодняшний день являются лишь дополнительными попытками нас уничтожить.