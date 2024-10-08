В Украине хотят упростить условия для наложения заочных штрафов от ТЦК: за что будут наказывать

В Верховной Раде предлагают усилить механизмы привлечения к ответственности за нарушение правил воинского учета. В частности, парламентарии рассматривают возможность упрощения условий для наложения заочных штрафов от ТЦК.

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В случае принятия соответствующего законопроекта, возврат повестки с отметками о невручении или отказе в получении будет основанием для того, чтобы сразу составить постановление о штрафе. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Нардепы предлагают ввести ряд норм, которые усилит механизмы привлечения к ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоАП. В документе говорится о расширении круга случаев, когда может налагаться заочный штраф без составления протокола. В изменениях в статью 258 КУоАП прямо предусматривается, что возврат повестки с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы не составлять протокол. То есть после возвращения вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе.

Кроме того, устанавливается, что доказательствами по делу будут сведения и регистровая информация Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Ранее суды иногда указывали, что информация из Реестра "Оберег" не может считаться сама по себе доказательством совершения правонарушения. В случае же принятия законопроекта, будет существовать непосредственная норма, согласно которой ТЦК сможет приложить выписку из Реестра, который будет доказывать, что лицо не обновило данные, не обновило их в установленные сроки или же информация о таком лице вообще отсутствует в базе данных.

Также предполагается, что в случае неуплаты штрафа лицом, совершившим правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП, в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановление о наложении административного взыскания, такое постановление подлежит принудительному исполнению. То есть, постановление ТЦК будет направляться исполнителю, который сможет сразу открыть исполнительное производство, арестовать счета нарушителя и совершить другие действия по обеспечению взыскания.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что с 1 октября 2024 года украинцы, желающие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение. Командиры воинских частей могут призывать военнообязанных без участия ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сократили срок, в который нужно явиться по вызову повесткой по почте в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Раньше он составлял 14 дней.

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