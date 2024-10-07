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Как выбрать подразделение для службы в обход ТЦК: в Генштабе объяснили изменения в мобилизационных правилах

Ольга Липич
War
2 минуты
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Как выбрать подразделение для службы в обход ТЦК: в Генштабе объяснили изменения в мобилизационных правилах

С 1 октября 2024 года украинцы, желающие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение. Командиры воинских частей могут призывать военнообязанных без участия ТЦК и СП.

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Об этом рассказал начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбач на брифинге в Милитаре Медиа-Центре в понедельник, 7 октября. По его словам, военнообязанный может определить свою должность в беседе с командиром.

Если он успешно прошел собеседование с командиром, тот направляет его на ВВК. Комиссию можно пройти на выбор по месту жительства, по месту постановки на военный учет или по месту дислокации самой воинской части.

Как выбрать подразделение для службы в обход ТЦК: в Генштабе объяснили изменения в мобилизационных правилах

"В соответствии с нововведениями, доброволец подает заявление на имя командира воинской части о призыве на избранную вакантную должность, после чего проходит профессионально-психологический отбор. Если результаты изучения будут положительные, такой гражданин направляется командиром части на ВВК. После чего, с учетом степени пригодности, командир принимает решение о призыве и оформляется соответствующий приказ", – объяснил Горбач.

Результаты ВВК должны поступить через ТЦК в воинскую часть – самому гражданину в ТЦК идти не нужно.

После зачисления граждан на службу происходит их разделение на две категории: те, кто имеет опыт прохождения военной службы после 2014 года, и те, которые проходили службу до 2014 года или не проходили вообще. Люди из второй категории зачисляются на должность в запасное подразделение, так называемую запасную роту бригады.

В течение недели они должны быть направлены в командировку в учебную воинскую часть для прохождения общей военной базовой подготовки или профессиональной подготовки.

По словам военного, перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв, уже насчитывает более 130 частей и постоянно расширяется.

Горбач добавил, что присоединение добровольцев к Силам обороны возможно как через рекрутинговые центры воинских частей, так и через гражданские рекрутинговые информационные платформы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается разрешить военнообязанным, не уточнившим военно-учетные данные в предусмотренный законодательством срок, сделать это, предварительно оплатив половину штрафа. Обычно его сумма составляет 17 тысяч гривен, соответственно человек может оплатить только 50% – 8,5 тысяч гривен.

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