Как выбрать подразделение для службы в обход ТЦК: в Генштабе объяснили изменения в мобилизационных правилах

С 1 октября 2024 года украинцы, желающие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение. Командиры воинских частей могут призывать военнообязанных без участия ТЦК и СП.

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Об этом рассказал начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбач на брифинге в Милитаре Медиа-Центре в понедельник, 7 октября. По его словам, военнообязанный может определить свою должность в беседе с командиром.

Если он успешно прошел собеседование с командиром, тот направляет его на ВВК. Комиссию можно пройти на выбор по месту жительства, по месту постановки на военный учет или по месту дислокации самой воинской части.

"В соответствии с нововведениями, доброволец подает заявление на имя командира воинской части о призыве на избранную вакантную должность, после чего проходит профессионально-психологический отбор. Если результаты изучения будут положительные, такой гражданин направляется командиром части на ВВК. После чего, с учетом степени пригодности, командир принимает решение о призыве и оформляется соответствующий приказ", – объяснил Горбач.

Результаты ВВК должны поступить через ТЦК в воинскую часть – самому гражданину в ТЦК идти не нужно.

После зачисления граждан на службу происходит их разделение на две категории: те, кто имеет опыт прохождения военной службы после 2014 года, и те, которые проходили службу до 2014 года или не проходили вообще. Люди из второй категории зачисляются на должность в запасное подразделение, так называемую запасную роту бригады.

В течение недели они должны быть направлены в командировку в учебную воинскую часть для прохождения общей военной базовой подготовки или профессиональной подготовки.

По словам военного, перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв, уже насчитывает более 130 частей и постоянно расширяется.

Горбач добавил, что присоединение добровольцев к Силам обороны возможно как через рекрутинговые центры воинских частей, так и через гражданские рекрутинговые информационные платформы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается разрешить военнообязанным, не уточнившим военно-учетные данные в предусмотренный законодательством срок, сделать это, предварительно оплатив половину штрафа. Обычно его сумма составляет 17 тысяч гривен, соответственно человек может оплатить только 50% – 8,5 тысяч гривен.

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