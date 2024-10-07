Военнообязанным хотят разрешить обновить данные после оплаты штрафа со скидкой: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, в котором предлагается разрешить военнообязанным, не уточнившим военно-учетные данные в предусмотренный законодательством срок, сделать это, предварительно оплатив половину штрафа. Обычно его сумма составляет 17 тысяч гривен, соответственно человек может оплатить только 50% – 8,5 тысяч гривен.

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Об этом говорится в проекте закона №12093. 4 октября он был получен Верховной Радой, а в понедельник, 7 октября, был направлен на рассмотрение профильного Комитета парламента.

Целью законопроекта является усовершенствование порядка привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, наполнение государственного бюджета и стимулирование военнообязанных уточнять свои данные.

В случае необновления лицом персональных данных предлагается предоставить ему возможность обратиться в ТЦК и СП, в котором состоит на учете, с заявлением. В нем военнообязанный будет указывать, что он не оспаривает допущенное нарушение и согласен на привлечение его к административной ответственности.

Соответствующее заявление должно поступить в ТЦК не позднее дня рассмотрения дела об административном правонарушении. Его лицо может подать лично в письменной форме или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Проект закона предусматривает, что в постановлении о наложении административного взыскания руководитель ТЦК определяет размер штрафа на уровне минимального, предусмотренного санкцией статьи за совершение такого правонарушения.

В случае, если постановление о наложении штрафа за необновление персональных данных военного учета вынесено, и лицо в течение 10 календарных дней со дня вступления такого постановления в силу уплатило не менее 50% размера штрафа, такое постановление считается исполненным.

Также в законопроекте предлагается внести изменения в ряд других статей КУоАП для того, чтобы привести их в соответствие с новыми нормами.

Ожидается, что принятие законопроекта обеспечит усовершенствование порядка наложения взысканий за административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП, и будет способствовать поступлению денежных средств от штрафов в бюджет, а также будет способствовать наполнению Единого государственного реестра призывников, военнослужащих и резервистов актуальной информацией

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