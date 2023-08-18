ВСУ преодолели российское минное поле и вступили в бой за освобождение Токмака - CBS

Украинские военные добились прогресса в своем контрнаступлении. Вооруженные силы Украины преодолели российское минное поле и вступили в бой за освобождение Токмака, что в Запорожской области.

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Этот город является жизненно важным барьером, стоящим между украинскими защитниками и временно оккупированным юго-восточным городом Мелитополем. Об этом сообщает CBS.

Одна из целей контрнаступления Украины – продвинуться на юг через мощные российские укрепления, чтобы вернуть себе Мелитополь, который называют воротами в Крым. Этот город также жизненно важный российский транзитный узел на данном направлении.

Официальный представитель США сообщил CBS News, что украинские силы преодолели российское минное поле к северу от Токмака и теперь ведут бой с первой линией российской обороны, удерживающей город.

Но, как прогнозируют военные эксперты, освобождение таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение к Мелитополю станет непростой задачей для украинских военных.

Стоит отметить, что оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для удержания таких населенных пунктов, как Работино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение ВСУ поселка Урожайное на Донетчине. Наши защитники закреплялись на рубежах населенного пункта и одновременно вывезли оттуда последних гражданских лиц. Из-за атак российских оккупантов там не осталось ни одного уцелевшего здания.

Напомним, украинские военные во второй раз за утро 17 августа сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его приземлили в районе Работино на Запорожье бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.

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