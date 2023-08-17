'Ни одно здание не уцелело': из освобожденного Урожайного вывезли последних гражданских

Из поселка Урожайное Донецкой области, об освобождении которого Силами обороны стало известно 16 августа, эвакуировали последних гражданских – семью, состоящую из мужчины, женщины и их взрослого сына. В населенном пункте из-за атак российских окупантов не осталось ни одного уцелевшего здания.

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Об этом рассказал глава Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко в комментарии изданию "Суспільне". До начала полномасштабного вторжения России в Украину в Урожайном проживало около тысячи человек.

В марте 2022 года, когда поселок оккупировали войска РФ, там осталось 500 человек, но когда начались активные боевые действия – люди начали эвакуироваться.

Сейчас в Урожайном разрушены школа, дома и медицинский пункт. В настоящее время доступ к населенному пункту, как отметил Ященко, закрыт.

Отметим, что поселок расположен к югу от Великой Новоселки в сторону оккупированных Волновахи и Мариуполя.

Утром 16 августа в Минобороны заявили, что ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на достигнутых рубежах. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, контрнаступление продолжается.

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты показали, как вместе с побратимами-морпехами и другими подразделениями Сил обороны Украины освобождали Урожайное. От напора защитников оккупанты бросились наутек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области власти могут принять решение о принудительной эвакуации 388 детей с семьями из опасных населенных пунктов, находящихся под огнем оккупантов. Речь идет о городах в Бахмутском и Краматорском районах.