Потребности армии до конца года и на перспективу: Зеленский провел заседание Ставки

Во вторник, 8 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию на фронте и определили приоритеты украинского ОПК на следующий год: ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров.

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Об этом говорится в Telegram украинского лидера. Он заслушал доклады, в частности, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова, министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина и других должностных лиц.

"Доклад Главкома Александра Сырского: потребности армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса относительно того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно", – уточнил украинский лидер.

Ставка Верховного главнокомандующего – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины. В период войны он осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями страны. Рабочий орган – Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, прошлое заседание Ставки президент проводил в Сумской области 4 октября. Основными вопросами, рассмотренными участниками на заседании, были противовоздушная оборона и энергетика. Как отметил глава государства, "есть решение, чтобы поддержать регион", однако "отдельно еще будут совещания по энергетике Сумщины".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Зеленский сообщал, что Украина будет производить собственное оружие на подземных заводах. Кроме соображений безопасности, одна из причин такого решения – задержка поставок военной помощи.

– Экс-министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин рассказал, что украинский ОПК в 2025 году должен получить не менее 50 млрд грн на развитие производственных способностей. А главными направлениями работы должно стать ракетостроение и выпуск боеприпасов, ведь именно этих средств Украине будет недостаточно, сколько бы их ни выработали.