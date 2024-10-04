Зеленский провел Ставку в Сумской области: речь шла о подготовке к зиме, защите региона и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в Сумской области 4 октября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основными вопросами, рассмотренными на заседании, названа противовоздушная оборона и энергетика.

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Об этом рассказали сам президент и его Офис. Как отметил глава государства, "есть решение, чтобы поддержать регион", однако "отдельно еще будут совещания по энергетике Сумщины".

В частности, президенту доложили и.о. командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко и командующий Воздушным командованием "Восток" Иван Теребуха. Они рассказывали о мерах, которые предпринимаются как для укрепления защиты Сумщины, так и других приграничных регионов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об общей ситуации на поле боя и об отдельных сложных направлениях, а также о ходе Курской операции и поступлении техники и снарядов на фронт.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко проинформировал о возобновлении электроснабжения в Сумах и в общинах региона, обеспечении объектов генерации и распределения, а также о подготовке резервного оборудования на зиму.

"Сегодня – Сумщина, работа в регионе. Есть решение, чтобы поддержать регион, отдельно еще будут совещания по энергетике Сумщины, других наших пограничных областей. Перед зимой самое главное – это резерв прочности", – отметил Зеленский.

По его словам, два указанных основных вопроса заседания тесно связаны между собой, и это характерно не только для Сумщины.

Также президент вместе с командующим ВСУ посетили героическую 82-ю бригаду. Где именно это произошло, не уточняется, но часть этой бригады воюет на Курском направлении.

82-я отдельная десантно-штурмовая бригада базируется в городе Черновцы. Ее создали в начале 2023 года на базе Третьей батальонно-тактической группы 80 ОДШБр. И уже летом 2023 бригада принимала участие в боях на Запорожском направлении. В частности, принимала участие в битве за Роботино.

В августе 2024 г. стало известно, что бригада участвует в боях в Курской области России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский прокомментировал ситуацию с отступлением украинских защитников из Угледара. Он подчеркнул, что жизнь украинских военных намного важнее материальных объектов.

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