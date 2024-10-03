'Люди главнее': Зеленский высказался об отступлении ВСУ из Угледара. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с отступлением украинских защитников из Угледара. Он подчеркнул, что безопасность людей является самым высоким приоритетом.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 3 октября. Глава государства подчеркнул, что Украине нужно разрешение на удары дальнобойным оружием, чтобы не приходилось отступать.

Он также отметил, что жизнь украинских военных гораздо важнее, чем материальные объекты.

"Мы достаточно настойчивы на использовании дальнобойного оружия. Без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все, разрушает позиции наших бойцов. Им надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые постройки. И потому, что это люди наши, это граждане Украины. Очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги", – сказал президент.

Зеленский также призывал международных партнеров предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного оружия, чтобы иметь возможность эффективно остановить агрессию России и обеспечить безопасность своих граждан.

"Поэтому и просим предоставить нам разрешение, чтобы Россию останавливать тем или иным оружием", – сказал он.

Напомним, 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы окружения города и для сохранения личного состава и боевой техники.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны контролируемо вышли с позиций в Угледаре, поэтому оккупантам не досталась военная техника. Враг будет стараться максимально использовать захваченный город в свою пользу, но на этом пути много трудностей.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

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