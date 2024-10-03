Выход ВСУ из Угледара был контролируемым, врагу не удалось захватить технику: в Сухопутных войсках рассказали о ситуации

Подразделения Сил обороны контролируемо вышли с позиций в Угледаре, поэтому оккупантам не досталась их военная техника. Враг будет пытаться максимально использовать захваченный город в свою пользу, но на этом пути у него много трудностей.

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В частности, речь идет об отсутствии нужной инфраструктуры, а также о том, что впереди зима. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он подчеркнул, что уже идет второй день от официального заявления о выходе Сил обороны из Угледара, и враг не показывает, потому что не имеет фото- и видеоподтверждений, большого количества техники ВСУ, которую он "затрофеил".

"Нет у него и доказательств захвата в плен бойцов ВСУ в большом количестве. То есть мы говорим о том, что уход был централизован, организован. Кроме того, войска РФ на этом направлении были очень истощены и не могли быстро преследовать Вооруженные силы", – отметил Тимочко.

Военный признал, что, зайдя в город, оккупанты будут стараться максимально его использовать. Однако для закрепления там у него нет условий.

"Но понимаем, в какой уже фазе осень: там не будет никакой инфраструктуры, уничтожена энергетика, канализация. То есть враг, получив руины, теперь вынужден будет наладить какие-то условия проживание для войск, не говоря уже о том, чтобы готовиться к развертыванию каких-то наступательных действий", – пояснил глава Совета резервистов

Он добавил: захват Угледара не был целью оккупантов, у них и в дальнейшем стоит задача продвигаться по линии Угледар – Курахово – Покровск. По его мнению, всю интенсивность боевых действий враг перенесет в район городов Курахово и Селидово.

"Им важно туда зайти и выйти на линию Кураховского водохранилища, чтобы потом с юга выполнять задачи по захвату всей Донецкой области, ведь это их основная цель", – подчеркнул Тимочко.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

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