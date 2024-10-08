Саммит мира в ноябре не состоится: в Офисе президента рассказали детали

Анонсированный ранее на конец осени этого года второй Саммит мира в ноябре не состоится. Однако до ноября должно быть готово все для дальнейшего его проведения.

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Проходят конференции по каждому пункту "Формулы мира". Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривная, команда которой отвечает за подготовку и ключевые документы конференций в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что ранее вероятным временем проведения второго Глобального саммита мира назывался ноябрь этого года, в последний месяц осени-2024 это мероприятие не состоится. Впрочем, уже до начала ноября должна быть завершена подготовка к началу его организации.

По словам Заривной, сейчас эта работа активно продолжается, в частности, проходят конференции по каждому пункту "Формулы мира".

"В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана Второго саммита", — подчеркнула советница главы ОПУ.

Заривная добавила, что последняя тематическая конференция намечена на 30-31 октября в Канаде. Она будет посвящена гуманитарным вопросам: освобождению военнопленных, гражданских заложников и возвращению детей. Эта конференция завершает весь процесс.

Напомним, в конце сентября перед визитом в США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова видеть Россию на втором Саммите мира. Не в последнюю очередь потому, что практически все союзники Украины настаивали на привлечении агрессора к этому мероприятию, ведь прекратить войну самостоятельно наша страна не может.

Глава государства скептически настроен по поводу реальной готовности РФ к прекращению войны. Напротив, он считает, что Москва стремится продолжать воевать. Однако вовлечение ее в Саммит мира заставит Кремль придумывать "причины", чтобы не соглашаться на конкретные шаги, предусмотренные Формулой мира.