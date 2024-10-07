Все реже слышно слово "Победа" и все чаще "Переговоры". Вместо "Мобилизации" – "Экономическое бронирование". Произносить "Демобилизация" скоро станет вообще противозаконно.

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За План Перемоги тепер відповідає Байден, ми вмиваємо руки. Фортеця Вугледар виявилось не таким вже й стратегічним містом, а до втрати кожного дня по селу ми вже звикли. Скільки міст ще віддамо до кінця року вже відомо, тому можна починати писати цілий альбом.

При в'їзді в Київ на військовому пікапі тричі підрізають, один раз поморгав аварійкой, а в тебе перед очима досі стоїть відірвана нога побратима. Ти фізично відчуваєш цю пропасть і дивишся вниз без страху, бо він залишився десь там в посадці.

Весь фейсбук наповнен ліжком із долларів працівника МСЕК та не закритими зборами волонтерів. Згадується "Хрещений батько-2", де вечірка в Гавані продовжувалася, поки в місто не ввійшли війська Кастро.

Ми вже стільки втратили часу, ресурсів та людей, що кардинальні зміни зараз, зможуть лише стабілізувати ситуацію в майбутньому. Але ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску це набагато безпечніше ніж дивитися правді в очі.