Силы обороны Украины продолжают операцию на территории Курской области РФ и за последние сутки имели успехи на некоторых участках. Но при этом и у российских войск были продвижения на главном украинском выступе.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 20 и 24 ноября.

По их словам, первые указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Мартыновки (северо-восток от Суджи). А вторые свидетельствуют, что российские силы прошли вперед к югу от Зеленого Шляха (юго-восток от Коренево).

Пропагандистские российские источники продолжают утверждать, якобы подразделения 51-го воздушно-десантного полка (106-я дивизия ВДВ РФ) захватили село Дарьино (юго-восток от Коренево). Хотя один милитарист признал, что армия РФ "не полностью зачистила" населенный пункт, и что ВСУ все еще действуют в этом районе.

Также пропагандисты заявляют о продолжении боев к юго-востоку от Коренево в районе Николаево-Дарьино; к северу от Суджи возле Плехово; недалеко от самой Суджи; к юго-востоку от Суджи возле Плехово и Погребков.

По данным ISW, в Курской области РФ продолжают действовать подразделения российской 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот, Южный военный округ).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 российских войск на территории Курской области РФ. Защитники нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490-го полка 6-й армии страны-агрессора.

