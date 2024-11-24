ВСУ поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 российских оккупантов

Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 российских войск на территории страны-агрессора. Удар был нанесен в ночь на 24 ноября в Курской области РФ.

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Об этом официально сообщил Генеральный штаб ВСУ. В сети ранее появилось видео из-под Курска, куда ночью наведывалась "бавовна".

По данным военных, подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона врага на территории Курщины.

Он подчиняется 1490-му зенитному ракетному полку 6-й армии РФ. Там зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию ЗРК С-400.

Отмечается, что указанное подразделение ВС РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражало наземные неподвижные цели.

"Под такие обстрелы российских захватчиков в большинстве своем попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", – пояснили в Генштабе.

Там добавили, что боевая работа по военным целям оккупантов продолжается, так что дальше еще будет не одна "бавовна".

Напомним, что жители Курской области РФ еще с вечера 23 ноября начали жаловаться на взрывы, заявляя о якобы атаке ракетами ATACMS, а также БПЛА. Российские власти утверждали, что их ПВО "сбила 34" дроны над рядом регионов.

ЗРК С-400 "Триумф" – это российский зенитный ракетный комплекс большого и среднего радиуса действия, принятый на вооружение ВС РФ в 2007 году. Радиолокационная станция входит в состав ЗРК и работает в X-диапазоне (8-12 ГГц), максимальная дальность обнаружения воздушных целей составляет до 300 км. Антенная решетка изготовлена с использованием технологии АФАР, что обеспечивает высокое разрешение и возможность для врага быстро сканировать воздушное пространство. Станция интегрирована в общую систему управления и мониторинга, благодаря чему может работать с другими радиолокационными станциями в составе комплекса. С начала полномасштабной войны Силы обороны поразили не одну РЛС к российским ЗРК С-300/400.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Wall Street Journal опубликовало карту с военными объектами РФ, которые могут быть потенциальными целями для украинских ударов ракетами ATACMS. В их числе аэропорты, склады боеприпасов и штабы российской армии.

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