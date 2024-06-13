Удары ВСУ по российской ПВО в Крыму: появились спутниковые фото

В ночь на 12 июня Силы обороны Украины поразили в Крыму ПВО оккупантов – атаке подверглись зенитный ракетный дивизион С-300, а также два зенитных ракетных дивизиона С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. В сети появились спутниковые снимки последствий этих ударов.

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Их опубликовали в Telegram-канале "CyberBoroshno". В результате атаки по позиции ЗРК С-300 в районе села Великое в Евпаторийском районе был уничтожен командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсветки и наведения 30Н6.

"Также на снимках можно заметить тягачи 5П85ТЕ без прицепов и следы оттянутой пораженной/уничтоженной техники (такие же были после того, как убрали уничтоженный радар "92Н6Е" в районе Бельбека). Южнее были замечены тягачи, которые забирали генераторы с места атаки. Так как этот тип РЛС должен стоять рядом с ПУ, то предположительно они были оперативно убраны", – говорится в сообщении.

Еще один удар был нанесен по позиции ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Рубиновка Джанкойского района. Там была уничтожена РЛС 48Я6-К1 "Подлет" войск РФ.

"Также на снимке можно увидеть ПУ типа 51П6 с одной ракетой, ее состояние неизвестно. И еще одну убегающую ПУ. Еще есть следы горения, есть вероятность, что там стояли другие ПУ. Но на утренних снимках этой батареи видно всего две пусковых", – отметили в "CyberBoroshno".

В Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" собрали данные касательно поражения российских средств ПВО в Крыму за последние два месяца. Каких успехов добились наши Силы обороны:

– уничтожение комплекса С-400 на аэродроме Джанкоя (4х ПУ С-400, 3х РЛС, пункт управления);

– уничтожение комплекса С-400 вместе с РЛС в Тарханкуте;

– поражение в/ч ПВО вс рф в селе Донское Симферопольского района;

– поражение в/ч 31 дивизии ПВО мо рф в Черноморском и Сакском районах;

– поражение российской базы ПВО на горе Ай-Петри;

– поражение аэродрома "Бельбек", где уничтожена система С-350 включая РЛС;

– поражение центра связи армии РФ под Алуштой;

– поражение 2 РЛС возле н.п. Мысовое Керченского района;

– поражение дивизиона С-400 в районе Джанкоя (РЛС, ПУ С-400);

– поражение дивизиона С-300 в районе Черноморского (РЛС, ПУ С-300);

– поражение дивизиона С-300 в районе Евпатории (РЛС, КП, ПУ С-300);

– поражение дивизиона С-300 и С-400 возле "Бельбека" (РЛС, ПУ С-300, ПУ С-400);

– поражение дивизиона С-400 возле Севастополя (РЛС, ПУ С-400).

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном украинском Крыму в ночь на 12 июня, когда страна-агрессор отмечает День России, снова было громко. Взрывы раздались в ряде населенных пунктов, в частности в Симферополе, Севастополе, Саках, Евпатории, Черноморском, Красноперекопске и Армянске.

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