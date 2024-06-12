В оккупированном Крыму ночью прогремела серия взрывов, под удар мог попасть российский ЗРК. Видео

В ночь на 12 июня в оккупированном Крыму вновь было "громко". Взрывы прогремели в ряде населенных пунктов, в частности в Севастополе, Саках, Евпатории, Красноперекопске и Армянске.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на источник, в районе Севастополя, вероятно, под удар мог попасть зенитный ракетный комплекс оккупантов С-400 "Триумф". Взрывы в городе были слышны около 02:47 ночи.

На видео, опубликованном каналом, попали полеты ракет ПВО и яркие вспышки, звуки взрывов и стрельбы. Сообщается, что ПВО в Севастополе работало из районов Фиолента, села Флотское – балки Бермана, Казачьей и Стрелецкой бухт, ГРЭС и аэродрома Бельбек.

Похожие кадры были сняты в Саках.

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Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев по состоянию на 2:52 подтвердил, что в городе работала ПВО и традиционно призвал к "спокойствию". По его словам, "все службы" были приведены "в состояние боевой готовности".

В 3:16 Развожаев отчитался об "отражении ракетной атаки".

"Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. ... Тип сбитых ракет устанавливается", – заявил он.

"Губернатор" добавил, что поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и Юхариной балки, однако "повреждений объектов нет", из людей также никто не пострадал.

Вслед за Севастополем, в 02:50 ночи, взрывы прозвучали в Евпатории, Саках и Красноперекопске. Еще два взрыва было слышно в Армянске в 4:00 утра.

"В остальных районах полуострова просто слышали все это. Атака по всему Крыму закончилась через 8-10 минут", – сообщил "Крымский ветер".

Так, по словам жителей Симферополя, они слышали взрывы такой мощности, что в некоторых домах разбились стекла.

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