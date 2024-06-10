В оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы: первые подробности

Сразу в нескольких районах во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на понедельник, 10 июня, было слышно взрывы. В селе Михайловка в Сакском районе пропал свет, а около Наумовки под атакой мог быть объект захватчиков.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер" с ссылкой на данные от жителей Крыма. В то же время, о результатах прилетов достоверной информации пока нет.

Так, по данным канала, около восьми взрывов было слышно в Красноперекопском, Джанкойском районах и поселке городского типа Первомайское.

Не менее четырех сильных взрывов, от которых "стены дрожали", слышали в Евпатории и Сакском районе. "Есть предположение о прилете по военному объекту у села Наумовка Сакского района – эта информация не подтверждена. А вот в селе Михайловка Сакского района синхронно со взрывами пропало электричество", – сказано в сообщении.

Кроме того, крымчане писали, что якобы четыре ракеты прилетели по наземному объекту возле Евпатории по почти вертикальной траектории, однако, как отмечают авторы канала, данная информация тоже не подтверждена.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 июня прогремели взрывы. "Бавовна" посетила военную часть оккупантов в селе Мысовое в Ленинском районе: повреждены две РЛС.