В оккупированном Крыму повреждены две РЛС оккупантов, есть раненый: всплыли детали атаки

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 июня прозвучали взрывы. "Бавовна" посетила войсковую часть оккупантов в селе Мысовое в Ленинском районе: повреждены две РЛС.

Также ранен один российский оккупант. Об этом пишет российское издание ASTRA со ссылкой на источники.

"2 РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма. Ранения получил один военнослужащий ВС РФ. Об этом ASTRA сообщили источники в экстренных службах аннексированного региона", – отмечено в сообщении.

Ранее в минобороны государства-агрессора похвастались тем, что в течение ночи якобы сбили над захваченным полуостровом 11 дронов.

Напомним, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" заявили, что оккупанты пытаются спасти свою ПВО в Крыму от украинских ударов. Об этом свидетельствуют специальные заграждения. Их оккупанты возводят, чтобы спрятать вооружение подальше от глаз крымчан, которые активно передают информацию о нем Силам обороны Украины.

Также сообщалось, что ГУР уничтожило еще одно российское судно в Черном море. Речь идет о буксире, который был поврежден возле оккупированного полуострова.