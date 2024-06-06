ГУР уничтожило еще одно российское судно в Черном море, – Юсов

Защитники Украины уничтожили в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма еще одно российское судно. Операцию ночью 6 июня провели спецназовцы Главного управления разведки Минобороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что детали украинцам расскажут со временем, также будет видео.

По его словам, это был морской удар (т.е. с помощью надводных беспилотных лодок, называемых морскими дронами). Он оказался точным.

"Уничтожено сегодня ночью одно вражеское судно в Черноморской акватории. Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО", – сказал Юсов.

Его спросили, не беспокоится ли он, что российские пропагандисты начнут разгонять тему о "подстройке" успешных спецопераций к датам. В этот день в Украине – День журналиста, но важнее, что это еще и годовщина катастрофы на Каховской ГЭС, которую оккупанты подорвали в ночь на 6 июня 2023 года.

"Они могут винить меня в чем угодно, но главное – это результат. А результат – это не только информационная составляющая, а, собственно, еще одна морская недвижимость на дне украинского Черного моря на Крымском побережье. Детали будут сегодня, и яркое видео тоже", – заверил представитель разведоргана.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделение Group 13 ГУР в ночь на 30 мая поразили два катера типа КС-701 "Тунец", которые оккупанты использовали для охраны Крымского моста. Операцию провели с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

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