"Сатурн" больше не поплывет: в ГУР показали кадры уничтожения российского буксира у берегов Крыма

Военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины показали кадры уничтожения российского буксира в ночь на 6 июня. Операцию провели в акватории озера Панское на берегу временно оккупированного Крыма.

Спецподразделение 9 департамента ГУР МО атаковало надводными дронами буксир проекта 498 "Сатурн", или "Протей". Об этом сообщила пресс-служба разведывательного ведомства.

Представители разведки пошутили, что "Сатурн" больше не поплывет – очередное судно российских захватчиков уничтожено.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории", – уточнили в ГУР.

Судя по обнародованным кадрам, во вражескую цель врезались минимум два украинских морских дрона.

Добавим, озеро Панское расположено в северо-западной части Крымского полуострова, между поселками Черноморское и Межводное.

Об уничтожении еще одного вражеского судна в Черном море утром 6 июня объявил представитель ГУР Андрей Юсов. Он обещал, что ведомство покажет видео атаки и уточнит ее детали.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня уничтожили 17 из 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал БПЛА в несколько волн с юга на запад нашей страны.

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