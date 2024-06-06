Силы ПВО уничтожили 17 из 18 'Шахедов', которыми ночью атаковала Россия

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня уничтожили в украинском небе 17 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал БПЛА в несколько волн с юга к западу нашей страны.

Также оккупанты ударили баллистикой. Об отражении очередного вражеского нападения сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из района Таганрога, РФ) российские военные преступники попали по Днепропетровщине. Из районов Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму враг запустил 18 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

Защитникам неба удалось сбить 17 вражеских дронов в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июня российские оккупанты запустили по Украине 27 дронов-камикадзе. Силы ПВО в результате воздушного боя уничтожили 22 "Шахеда".

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