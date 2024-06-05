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Россия атаковала Украину 27 дронами-камикадзе, 22 "Шахеда" сбили силы ПВО

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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Россия атаковала Украину 27 дронами-камикадзе, 22 'Шахеда' сбили силы ПВО

Россия в ночь на 5 июня устроила очередную атаку на Украину, запустив 27 дронов-камикадзе. Силы ПВО в результате воздушного боя уничтожили 22 "Шахеда".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Россия атаковала Украину 27 дронами-камикадзе, 22 "Шахеда" сбили силы ПВО

Запускали россияне все 27 ударных дронов, по данным ВС ВСУ, из районов Курска (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", – отметил Олещук.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил: над регионом защитники неба уничтожили четыре вражеских дрона. Два из них удалось приземлить в Криворожском районе, по одному – вблизи Днепра и на Никопольщине.

"Вечером агрессор бил по Никополю. Продолжился террор и утром. По городу оккупанты били дронами-камикадзе. Обстреляли его и из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. Поврежден инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач. Другие последствия уточняются", – рассказал Лысак о ночи на Днепропетровщине.

Об угрозе дронов в Воздушных силах сообщили еще накануне, 4 июня, около 22:30. "Шахеды" тогда фиксировались над Харьковщиной, Сумщиной и Полтавщиной, а также Днепропетровщиной, Херсонщиной и Николаевщиной. Отбой угрозы был объявлен в 01:24 5 июня.

А уже через пол часа, в 01:54, сирена зазвучала снова. Угроза, как и прежде, начала распространяться с севера – с Сумщины. В этот раз воздушная тревога продолжалась до 03:57.

Новость дополняется.

Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов озвучил статистику обстрелов города в мае. Так, от российских обстрелов облцентр в последний месяц весны страдал втрое чаще, чем в апреле.

Так, российские военные преступники в течение мая этого года 76 раз атаковали Харьков. Оккупанты били авиабомбами, ракетами, беспилотниками "Шахед" и "Ланцет". Тревогу в городе за месяц объявляли 193 раза, совокупно она длилась 474 часа и 55 минут.

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