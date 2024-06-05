Россия атаковала Украину 27 дронами-камикадзе, 22 'Шахеда' сбили силы ПВО

Россия в ночь на 5 июня устроила очередную атаку на Украину, запустив 27 дронов-камикадзе. Силы ПВО в результате воздушного боя уничтожили 22 "Шахеда".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Запускали россияне все 27 ударных дронов, по данным ВС ВСУ, из районов Курска (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", – отметил Олещук.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил: над регионом защитники неба уничтожили четыре вражеских дрона. Два из них удалось приземлить в Криворожском районе, по одному – вблизи Днепра и на Никопольщине.

"Вечером агрессор бил по Никополю. Продолжился террор и утром. По городу оккупанты били дронами-камикадзе. Обстреляли его и из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. Поврежден инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач. Другие последствия уточняются", – рассказал Лысак о ночи на Днепропетровщине.

Об угрозе дронов в Воздушных силах сообщили еще накануне, 4 июня, около 22:30. "Шахеды" тогда фиксировались над Харьковщиной, Сумщиной и Полтавщиной, а также Днепропетровщиной, Херсонщиной и Николаевщиной. Отбой угрозы был объявлен в 01:24 5 июня.

А уже через пол часа, в 01:54, сирена зазвучала снова. Угроза, как и прежде, начала распространяться с севера – с Сумщины. В этот раз воздушная тревога продолжалась до 03:57.

Новость дополняется.

Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов озвучил статистику обстрелов города в мае. Так, от российских обстрелов облцентр в последний месяц весны страдал втрое чаще, чем в апреле.

Так, российские военные преступники в течение мая этого года 76 раз атаковали Харьков. Оккупанты били авиабомбами, ракетами, беспилотниками "Шахед" и "Ланцет". Тревогу в городе за месяц объявляли 193 раза, совокупно она длилась 474 часа и 55 минут.