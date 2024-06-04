Втрое больше, чем в апреле: мэр Харькова озвучил статистику обстрелов города в мае

Российские военные преступники в течение мая этого года 76 раз атаковали Харьков. Оккупанты били авиабомбами, ракетами, беспилотниками "Шахед" и "Ланцет" – втрое больше, чем в апреле.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, сигналы воздушной тревоги в Харькове объявляли 193 раза, а всего в мае тревога в городе длилась 474 часа и 55 минут.

"Только за май Харьков пережил 76 обстрелов. Что почти втрое больше, чем было в апреле. Из них 37 ударов было совершено УМПБ – Д30, 25 – ракетами, 12 – БПЛА типа "Шахед" и 3 – БПЛА типа "Ланцет", – сообщил мэр.

Терехов также рассказал о завершении спасательно-поисковой операции в Новобаварском районе.

"Сегодня под завалами спасатели нашли фрагменты еще одного тела. Всего погибли во время террористического обстрела жилого дома восьмеро. Еще 26 пострадавших", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, во время наступления на Харьковскую область российская оккупационная армия применила один из трех эшелонов своих резервов. Первый эшелон не выполнил задачу в полном объеме, и теперь вражеская группировка предстала перед дилеммой, как поступать дальше. В то же время, поступление боеприпасов от стран-союзников Украины дало возможность частично приостановить российское наступление.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что страна-оккупант Россия наращивает свою группировку на севере Харьковской области. По его словам, для атак на украинские позиции враг применяет управляемые авиабомбы и артиллерию.

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