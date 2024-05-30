Россия наращивает группировку войск на направлении Стрелка – Липцы и в районе Волчанска: Сырский рассказал о ситуации. Карта

Российские оккупанты наращивают свои группировки на направлении главного удара Стрелечья – Липцы, а также в районе Волчанска. Дополнительные полки и бригады они перебрасывают с других направлений и с полигонов, однако им все равно не хватает сил для полномасштабного наступления и прорыва обороны украинских защитников.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на официальной Facebook-странице. Он, в частности, сообщил, что посетил военных, защищающих Родину на Харьковском направлении.

"Для повышения оперативности в управлении и решении проблемных вопросов по наращиванию наших сил и средств на активных участках фронта работал в бригадах и батальонах, ведущих оборону на Харьковском направлении", – информировал главнокомандующий.

По словам Сырского, враг продолжает наращивать группировку своих войск "на направлении главного удара Стрелечья – Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов".

"Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны. К тому же действия врага усложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по переброске резервов на угрожающие направления. Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и снижение его наступательных возможностей", – объяснил военачальник.

Сырский добавил, что противник перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов.

"Конечно, все это не новые, но очень актуальные вопросы, от решения которых напрямую зависит жизнь наших бойцов и устойчивость обороны системой РЭБ", – рассказал он.

Также Сырский заслушал "каждого командира" о готовности к активным действиям, принял "решение по проблемным вопросам", проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника.

"Проблем стало заметно меньше в связи с повышением эффективности работы всей управленческой вертикали. Отмечаю профессиональные действия нашей пехоты и десантников в боях за Волчанск, стойкость морских пехотинцев в боях с превосходящими силами противника. Уверен, враг будет разбит! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров ранее рассказал, что противник рассматривает Липцы как путь к пригороду Харькова, а Волчанск – как возможность прорыва на Купянско-Лиманском направлении.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки по всей линии фронта. На 23:00 с начала суток 29 мая произошло 102 боевых столкновения.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что армия РФ продолжает вводить силы и средства на север Харьковской области – признаков стабилизации ситуации, по его словам, пока не наблюдается.

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