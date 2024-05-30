Бои продолжаются, Волчанск наполовину оккупирован: Селезнев оценил обстановку на Харьковщине

Российская оккупационная армия продолжает вводить силы и средства на север Харьковской области. Признаков стабилизации ситуации на этом участке фронта на сегодня нет.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Я очень аккуратно оцениваю заявления спикеров Минобороны и Генштаба, поскольку сравниваю их с заявлениями мониторинговых ресурсов и заявлениями тех военнослужащих, которые непосредственно находятся на линии боевого столкновения на севере Харьковской области", – заметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что ситуация на этом участке фронта начинает стабилизироваться, эксперт заявил, что говорить об этом преждевременно. "Бои продолжаются, Волчанск наполовину оккупирован, противник продолжает вводить дополнительные силы и средства на территорию нашей страны", – сказал он.

Селезнев добавил, что вторжение на Харьковщину 10 мая было "разведкой боем", поскольку оккупационная армия все еще не применяла здесь весь свой ресурс. Она продолжает вводить на этот участок фронта новые силы и средства.

Вместе с тем эксперт предположил, что Харьковское направление не является приоритетным для врага. По его мнению, оккупационная армия намеренно растягивает линию фронта, чтобы отвлечь Силы обороны на другие направления и создать благоприятные условия для достижения своей главной цели – выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей. Для этого враг попытается продвинуться на Покровском, Кураховском и Краматорском направлениях.

Селезнев не исключил, что с целью отвлечения украинских сил возможно вторжение на Сумщину, активизация на Черниговщине и провокации на границе с Беларусью.

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Как писал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации предупредили, что российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко могут запустить информационно-психологическую операцию, посвященную вероятному вторжению в Украину со стороны Беларуси. Цель этой ИПСО – посеять панику в украинском обществе.