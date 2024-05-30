ВСУ принимают меры по стабилизации обстановки: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Силы обороны Украины принимают меры по стабилизации обстановки по всей линии фронта. В настоящее время в общей сложности произошло 102 боевых столкновения.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 29 мая по поводу российского вторжения. С начала текущих суток самой сложной остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

В Генштабе отмечают, что оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и авиаподдержку. С начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных и 43 авиаудара 69 КАБ, применили 364 дрона-камикадзе. Совершили 2683 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В свою очередь наши воины на всей протяженности линии боевого столкновения и в тылу огнем истощают наступательный потенциал врага. В эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены четыре атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага у села Старица. Ситуация контролируется. 79 человек составили потери захватчиков за текущие сутки в этом направлении. Украинские воины уничтожили артсистему, 12 БПЛА, 10 автомобилей и единицу спецтехники. Кроме того, за сегодняшний день поражены три склада с боеприпасами и восемь укрытий личного состава врага.

В Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское. Потери позиций не допущены. В настоящее время продолжаются бои в четырех локациях у Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского.

На Лиманском направлении отражены пять попыток противника продвинуться вперед в районах сел Терны, Торское и Серебрянском лесу. Продолжаются бои в районе Тернов. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Девять атак отбиты, еще одна продолжается. Также идут бои у Сокола, Невельского и Новоселовки Первой. В общей сложности, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, что в Украине вечером среды, 29 мая, российские оккупанты в очередной раз устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. Поэтому областями начала распространяться тревога.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Силах обороны Украины рассказали, что враг стал использовать термобарические боеприпасы по Волчанску Харьковской области. Однако даже "Сонцепеки" не помогают оккупантам продвигаться, говорят военные.