Оккупанты начали бить по Волчанску термобарическими боеприпасами: в ОСУВ 'Хортица' рассказали о ситуации

Российские захватчики не прекращают атак на Волчанск Харьковской области. По городу бьют ракетами, авиационными бомбами, в последнее время враг также стал применять термобарические боеприпасы.

Ситуацию очертил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что даже это не помогает оккупантам продвигаться в районе Волчанска.

По Волчанску, в частности, по жилой застройке и гражданской инфраструктуре, захватчики начали вести огонь термобарическими боеприпасами из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Такие удары зафиксированы уже не раз.

Кроме того, захватчики активно применяют управляемые авиационные бомбы, которыми также лупят прямо по городу. Однако продвигаться это им особо не помогает.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы враг сочетает с авиационными ударами, чтобы добиться успеха. Также по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку и гражданскую инфраструктуру", – рассказал Волошин.

Спикер ОСУВ "Хортица" добавил, что оккупанты пытались усилить наступление мотострелковыми подразделениями, входящими в 44 армейского корпуса. Однако, заверил он, силы обороны активно уничтожают все подобные группировки.

Волошин добавил, что на разных участках фронта захватчики прибегают к разным тактикам. Однако преимущественно они тяготеют к попыткам прорыва штурмовыми подразделениями при поддержке техники.

"Сначала посылают штурмовые группы вперед. Эти группы пытаются заходить и заезжать как на малой легкобронированной технике, так и на гольф-карах, багги, кроссовых мотоциклах. Если группы добрались до своей цели, то пытаются закрепиться. Если не удалось, то это для них "билет в один конец" и они там остаются, потому что наши военнослужащие Сил обороны их уничтожают", – подчеркнул Волошин.

Напомним, в вечерней оперативной сводке 28 мая Генштаб сообщил, что с начала суток на фронте произошло около 110 боевых столкновений. Ситуацию там охарактеризовали как напряженную, но контролируемую.

Также сообщалось, что из-за большого количества потерь ВС РФ на фронте больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Такая же ситуация и в лечебных учреждениях в приграничных регионах самой страны-агрессора.