Ситуация остается напряженной, но контролируемой: на фронте произошло около 110 боевых столкновений – Генштаб.

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают активно противодействовать попыткам врага продвинуться в глубь территории Украины, направляя свои усилия на срыв планов оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22:30 28 мая. Всего за сутки произошло около 110 прямых боевых столкновений.

Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и воздушной поддержке. Украинские воины мужественно дают отпор врагу и проводят активные действия по усилению обороны на отдельных направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных удара, используя четыре ракеты, 38 авиационных ударов с применением 57 КАБов, и запустил 435 дронов-камикадзе. Кроме этого, враг совершил 2849 обстрелов наших позиций и населенных пунктов из разных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Подразделения Сил обороны отразили четыре штурма российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В районе Волчанска продолжаются бои, наши защитники активно противодействуют врагу и наносят ему потери.

Потери противника в этом направлении с начала суток составляют 68 человек. Уничтожены три артиллерийские системы, 12 автомобилей и три единицы специальной техники. Также повреждены два танка, три артиллерийские системы, семь автомобилей и одна единица спецтехники.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки, Новоегоровки и Невского. Бои продолжаются в районах Петропавловки и Невского.

На Лиманском направлении произошло 16 боевых столкновений. Попытки русских окупантов продвинуться в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса были неудачными. Несмотря на активность врага, украинские военные усиливают передний край обороны.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки, пытаясь прорвать боевые порядки украинских подразделений. Ситуация остается напряженной, украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить продвижения противника.

На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Григорьевки, Клещиевки и Андреевки, но все попытки были безуспешными. Потери наших позиций не допущены.

На Покровском направлении враг активно атаковал украинских защитников, совершив 25 штурмовых действий при поддержке авиации. На отдельных участках враг имел частичный успех, но Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Потери агрессора на этом направлении составили более 220 человек убитыми и ранеными. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля и один ПТУР. Повреждена одна боевая бронированная машина, одна пушка и два миномета.

На Кураховском направлении произошло девять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах Красногоровки, Константиновки и Водяного. Подразделения сил обороны отражают атаки противника и усиливают оборонительные рубежи.

На Времивском направлении российские оккупанты продолжают попытки вытеснить украинских защитников с занятых позиций. Шесть атак врага были отбиты в районе Старомайорского, один бой продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 10 боевых столкновений не привели к существенным изменениям обстановки. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потери наших позиций не допущены.

Украинские воины наносят оккупантам значительные потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях проводятся мероприятия по улучшению тактического положения.

Напомним, из-за большого количества потерь ВС РФ на фронте больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Такая же ситуация и в лечебных заведениях в приграничных регионах самой страны-агрессора.

Ранее защитники Украины показали новое видео уничтожения живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносили FPV-дроны на разных направлениях фронта.

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