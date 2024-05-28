Больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными захватчиками – ЦНС

Оккупационные силы РФ несут большие потери в войне против Украины и об этом свидетельствует ситуация в медучреждениях на захваченных ими территориях. Больницы там переполнены ранеными захватчиками, а персонала не хватает.

Такая же картина и в лечебных учреждениях в приграничных регионах самой страны-агрессора. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что больницы на временно оккупированных территориях не справляются бесконечным потоком "больных" – для оказания необходимой помощи там не хватает мест, врачей и медицинских сестер.

"Украинские врачи в большинстве своем просто отказались сотрудничать с оккупационными "властями" и российскими военными", – подчеркнули в ЦНС.

Там отметили, что по этим причинам захватчики вынуждены вывозить раненых военнослужащих в самую РФ даже для оказания первой медицинской помощи, не говоря уже об операциях.

Например, гражданская больница в Белгороде из-за большого количества раненых в Украине военных не имеет возможности обслуживать обычных пациентов. У местного населения, оказавшегося теперь на втором плане, это вызывает "беспокойство".

"Такую практику россияне уже применяют на временно оккупированных районах Луганщины. Из-за роста потерь среди личного состава РФ нуждается увеличение военных госпиталей и на временно оккупированных районах Запорожья", – добавили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц назвал известные цифры, отметив, что ВС РФ ежемесячно теряют 24 тысяч солдат в войне против Украины. Он заявил, что кремлевский диктатор Путин не считается с потерями армии из-за своих империалистических амбиций.

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