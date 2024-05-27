'Есть цифры': Шольц заявил, что Россия ежемесячно теряет в Украине до 24 тыс. своих военных

Российская оккупационная армия ежемесячно теряет 24 тысяч солдат в войне против Украины. Кремлевский диктатор Владимир Путин не считается с потерями ради своих империалистических амбиций.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает n-tv.

Шольц подчеркнул, что президент России готов пожертвовать большим количеством своих военных для продолжения этой агрессивной войны.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжелораненых российских солдат ежемесячно", – сказал Шольц во время диалога с гражданами.

Он добавил, что Путин не считается с потерями своих военных в войне "ради империалистической мании величия".

Следует отметить, по данным Генштаба, по состоянию на 27 мая потери живой силы врага в войне составляют 502 340. Силы обороны Украины в течение еще одних суток боев на фронте обезвредили 170 единиц военной техники и вооружения армии РФ. В то же время ликвидировали и ранили по меньшей мере 1150 оккупантов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставлял оружие Украине при условии, что оно не будет использоваться для атак вне Украины.