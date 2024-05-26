'Чтобы не было большой войны': Шольц выступил против предоставления разрешения Украине бить по РФ

Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял его при условии, что оно не будет использоваться для атак вне Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tagesschau. Он отметил, что его политика в отношении Украины имеет целью не допустить, чтобы "это стало большой войной"

Шольц рассказал, что сейчас не видит причин для разрешения Украине бить западным оружием по РФ. По его словам, существуют "четкие правила, согласованные с Украиной и работающие".

"Во всяком случае, это моя позиция", – добавил канцлер ФРГ.

По мнению политика, поставки немецкого оружия для самообороны Украины также являются "предотвращением эскалации войны, войны между Россией и НАТО".

Напомним, ранее стало известно о том, что Швеция первой разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей на территории РФ.

Министр обороны страны Пол Йонсон отметил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России. Поэтому, согласно международному праву, имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил новую причину, почему не может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он сказал, что выбирать цели для этих ракет, а также программировать их должны только немецкие военнослужащие.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что государствам блока пора снять "некоторые ограничения" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Киев имеет право защищаться, в частности, и нанося удары по военным объектам оккупантов на территории России.

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